Coronavirus : la colère d'un médecin qui demande du changement à la tête de l'ARS Dordogne

La très grosse colère d'un médecin bergeracois. Le docteur Xavier Gouyou Beauchamp, chirurgien orthopédiste à la clinique Pasteur de Bergerac et membre du syndicat Le Bloc a écrit une lettre ouverte au vitriol où il s'en prend directement et nommément à la directrice de l'ARS Dordogne, Marie-Ange Perulli, qu'il accuse "d'inutilité" et de "iatrogénie".

Et cela après que la CPTS du bergeracois, la Communauté professionnelle territoriale de santé du secteur - qui regroupe de nombreux soignants libéraux du bergeracois - n'ait pas été invitée à une réunion très importante organisée par l'ARS. Elle visait à lutter contre l'engorgement des urgences en ces temps de coronavirus.

"Égos" et "calinothérapie"

Mais ce qui a le plus ulcéré le médecin, c'est la réponse au courrier qu'il avait envoyé pour se plaindre de cette non-invitation. La directrice de l'ARS y explique ne pas être là pour faire "de la câlinothérapie à des personnes vexées". Et être missionnée pour répondre aux besoins de "l'intérêt général et non au besoin des égos".

De quoi faire fulminer Xavier Gouyou Beauchamps : "Une réunion censée améliorer les rapports ville-hôpital en cas d'urgence et en période de Covid, ignorer les libéraux, ce n'est pas simplement scandaleux, c'est inimaginable, hallucinant. Et c'est d'autant plus étonnant que la CPTS de Bergerac, c'est l'une des premières de France montée, c'est la fierté de l'ARS Régionale et le ministre de la santé, le président de la République ne pensent qu'à améliorer les CPTS pour leur confier la mission des crises sanitaires."

"Cette dame doit changer de métier"

"Donc les ignorer, ce n'est pas possible", poursuit Xavier Gouyou Beauchamps. "C'est-à-dire que cette dame doit changer de métier. Une ARS c'est la gestion de la santé, mais aussi un peu des ressources humaines. Quand on gère les ressources humaines comme cela, on est directrice aux îles Kergelen, mais pas en Dordogne. Pour moi, la conséquence de tout cela, c'est qu'il faudrait qu'elle soit virée" dit le médecin.

La directrice de l'ARS Dordogne, Marie-Ange Perulli, n'a pas souhaité donner suite à nos sollicitations.