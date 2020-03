Coronavirus : la colère des assistantes maternelles du Morbihan

"Clairement pour nous, c'est vraiment le bazar", s'agace Céline, assistante maternelle à Pluneret dans le Morbihan. Depuis le début de la crise du coronavirus à quelques kilomètres à peine de chez elle, cette professionnelle de la petite enfance est très en colère. Alors que les lieux d’accueil collectif sont fermés, les assistantes maternelles n'ont aucune consigne pour gérer les enfants venus des zones à risque comme à Crac'h, Sainte-Anne d'Auray, La Trinité-sur-Mer ou encore Saint-Pierre-Quiberon.

Une différence de traitement

Dans un premier temps, et dès l'apparition des premiers cas de coronavirus dans le Morbihan, les assistant(e)s maternelles d'Auray ont eu la consigne de ne plus recevoir chez eux les enfants venant des communes à risque. "Sauf que depuis, ça s'est compliqué. L'Agence régionale de santé a décidé que contrairement aux crèches, aux maisons d’assistant(e)s maternelles, et aux écoles, nous ne sommes pas concernés par le décret interdisant l’accueil collectif", s'énerve Céline, assistante maternelle dans la commune voisine d'Auray. Avant d'ajouter, "Sauf que chez nous, il y a souvent quatre enfants, plus nos propres enfants. Ça fait donc jusqu'à sept enfants confinés dans une même maison ici !"

Une différence de traitement qui agace les assistant(e)s morbihannais(es). "Sans nous, l'économie s’écroule. Je ne veux pas dramatiser mais grâce à nous, les parents peuvent travailler sereinement. Sauf que plus personne n'est vraiment tranquille depuis quelques jours. Comment faire si un enfant est malade ? Si le virus est chez nous ?", s'interroge l'assistante maternelle. Une bretonne agacée de n'avoir aucune recommandation fiable de l'ARS. "Certaines assistantes ont décidé de ne pas accueillir les enfants des zones à risque. Ça fait _un manque à gagner à la fin du mois_. Qui va gérer ça?"

Le coronavirus chamboule le quotidien

En plus des problèmes d'organisation, le virus a des conséquences sur les méthodes de travail des nounous. "On nous demande de respecter des consignes sanitaires assez strictes pour limiter la propagation du virus, comme un lavage de main systématique, les jouets à laver plus régulièrement, empêcher les parents de toucher les poignées de portes.". En plus de ça, Céline explique ne plus aller à la ludothèque avec les petits, et évite également les parcs.