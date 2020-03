Face à la crise sanitaire, la gestion des déchets a été réorganisée un peu partout en Seine-Maritime et dans l'Eure pour limiter les risques de contamination des salariés qui assurent le service. Certaines collectes sont réduites voire suspendues. Quoi ? Où ? Pendant combien de temps ? Explications.

Coronavirus : la collecte des déchets réduite à l'essentiel en Seine-Maritime et dans l'Eure

Le ramassage des ordures ménagères, c'est une question de salubrité publique. La collecte habituelle de vos poubelles ordinaires est donc maintenue, dans toutes les communes du territoire de l'ex Haute-Normandie même si le service et les horaires ont été adaptés, ici et là, aux circonstances imposées par la crise sanitaire du coronavirus.

A Dieppe par exemple, la collecte des bacs "gris" habituellement effectuée deux fois par semaine n'aura lieu qu'une seule fois désormais et jusqu’à nouvel ordre.

Concernant la collecte des déchets verts, elles sont désormais réduites voire suspendues le temps du confinement. Dans la Métropole rouennaise, service réduit pour le ramassage des déchets verts.

La collecte est limitée à cinq sacs ou deux bacs maximum et les fagots de seront plus pris en charge. La Métropole invite les habitants (qui ont pourtant le temps en ce moment) à reporter la tonte des pelouses et la taille des haies, ou bien à stocker chez eux les déchets verts en attendant des jours meilleurs.

Ailleurs, la collecte des déchets verts est parfois tout simplement supprimée, comme à Dieppe, au Havre, dans le département de l'Eure et sur le territoire de la Communauté de Communes Inter Caux Vexin.

Le ramassage des déchets recyclables est assuré normalement dans les grandes agglomérations, mais leur traitement n'est plus possible par le Smédar, le syndicat mixte d'élimination des déchets. Impossible de maintenir des distances de sécurité entre les 70 agents affectés au tri des plastiques, papiers et autres déchets valorisables. En attendant, le contenu des poubelles "jaunes" des habitants de la Métropole alimente le réseau de chaleur.

Enfin, sachez que les déchetteries sont fermées jusqu'à nouvel ordre.

Initiative originale : Le Havre Seine Métropole a mis en ligne des recettes anti-gaspi, pour apprendre à cuisiner les restes et les soi-disant déchets de cuisine, ainsi que des guides de réemploi des déchets recyclables. Une bonne idée quand on a du temps pour bricoler !