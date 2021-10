Coronavirus : la communauté scientifique surveille "AY.4.2", un nouveau sous-variant du Delta

"AY.4.2 se caractérise par la présence de deux mutations additionnelles", écrit Santé publique France dans un communiqué, alors que ce sous-variant du Delta est de plus en plus présent au Royaume-Uni. Pays est le plus touché par la détection de ce nouveau variant du Coronavirus, à 96%. Plus loin derrière se trouvent l'Allemagne (1,3%), la Pologne (0,6%) ou encore la France (0,1%).

Selon les autorités sanitaires britanniques, ce sous-variant du Delta est "potentiellement plus contagieux" mais ne présente pas en l'état "un variant inquiétant" puisqu'il "ne semble pas causer de version plus grave de la maladie ou rendre les vaccins actuellement distribués moins efficaces", précisent-elles. Mais ces analyses sont au stade expérimental : pour le moment l'OMS ne distingue pas ce sous-variant des autres, puisqu'il n'est pas officiellement prouvé de dangerosité supérieure.

Quelques séquences de l'AY.4.2 en France

En France, "19 séquences ayant ce profil caractéristique" ont été identifiées depuis le 30 août, dont la majorité (16) proviennent d'Ile-de-France. Mais "sur un nombre de détections aussi faible, la surreprésentation de cette région est à interpréter avec précaution", souligne SPF. Cette "possible circulation à bas bruit" est "sans signal en faveur d'une diffusion significative à ce stade", conclut-elle, comparant la situation à celle de l'Allemagne et du Danemark, "où il est intéressant de noter que sa détection semble diminuer au cours des dernières semaines".