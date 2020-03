Coronavirus : la commune de Biéville-Beuville près de Caen devient un cluster

Au lendemain de la découverte de 6 patients infectés par le coronavirus à Biéville-Beuville près de Caen, le préfet du Calvados a décidé de classer la commune en zone cluster, c'est à dire un foyer épidémique. D'autres cas ont été détectés. Les autorités durcissent donc les mesures mises en place : tous les enfants de la commune ont interdiction d'aller à l'école, au collège ou au lycée, quelle que soit la commune où se situe leur établissement. L'enseignement se poursuit avec la formation à distance.

La limitation des rassemblements à 50 personnes maximum reste en vigueur. Parmi les nouveaux cas, il y a une personne qui enseigne à l'école primaire d'Épron. L'établissement est donc fermé. L'étude épidémiologique se poursuit. Une cellule locale d'information a été mise en place pour répondre aux questions des Calvadosiens par téléphone et sur les réseaux sociaux.

En Normandie, 18 nouveaux cas de coronavirus ont été découverts mercredi 11 mars, ce qui porte à 56 le nombre de personnes contaminées par le Covid-19 dans la région. Dans le détail, quatre nouveaux cas dans la Manche, deux dans l'Orne, département jusqu'à présent épargné, un nouveau en Seine Maritime, trois dans l'Eure et huit dans le Calvados. Pour l'instant, une personne est décédée du coronavirus en Normandie et quatre patients sont hospitalisées : un dans le Calvados, deux dans la Manche et un dans l’Orne. Les autres sont pris en charge à domicile.