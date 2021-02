Coronavirus : la consommation d'alcool interdite dans l'Yonne, dans les zones où le masque est obligatoire

A Partir de ce vendredi matin, la consommation d'alcool dans l'espace public est interdite dans les zones où le port du masque est obligatoire. La préfecture de l'Yonne fait savoir que les contrôles des gestes barrière le week-end seront renforcés et qu'il est toujours interdit de se réunir à plus de six personnes dans les lieux publics. Cette mesure est directement liée au beau temps qui s'annonce encore ce week-end et à la remontée des cas positifs depuis deux jours.

4% des Icaunais ont été vaccinés

Par ailleurs, la vaccination va s'accélérer au mois de mars avec l'ouverture de centres secondaires de vaccination dans les communautés de communes. Dès la semaine prochaine, dans le Chablisien, le Migennois et la communauté de communes Vanne et Pays d'Othe. Au total 10.000 Icaunais devraient pouvoir être vaccinés en mars, en priorité ceux qui étaient inscrits sur les listes d'attente.

Premiers tests salivaires dans les écoles la semaine prochaine

Enfin, les élèves icaunais du primaire auront accès aux tests salivaire là aussi à partir de la semaine prochaine, sur la base du volontariat d'abord dans une école d'Auxerre et un établissement d'Avallon avant d'étendre progressivement ces tests aux autres écoles du premier degré.

Un variant anglais encore peu présent dans l'Yonne

En France, le variant anglais représente la moitié des cas positifs au niveau national. Dans l'Yonne, c'est seulement 10% des cas. Aucune trace des variants sud-africains et brésiliens n'a été identifiée dans le département .