Coronavirus : plus de 1 500 cas confirmés et 6 nouveaux décès dans le Grand Est

Avec 1 543 cas de personnes touchées par le Covid-19, dont 51 décès, le Grand Est est toujours l'une des régions les plus touchées de France. Le Haut-Rhin, avec son important foyer de contamination, est le département de France qui recense le plus de cas confirmés de coronavirus. Le chef de l'État a d'ailleurs annoncé la distribution de masques en priorité à partir de mardi aux personnels hospitaliers et aux médecins de ville et de campagne "dans les 25 départements les plus touchés", dont le Haut-Rhin et le Bas-Rhin.

Selon un bilan lundi soir de Santé Publique France, 6 633 personnes ont été infectées et l'épidémie a fait 149 morts.

Plus de 1 500 positifs au coronavirus

Selon le bilan de l'ARS, lundi 16 mars à 17h, 1 543 personnes ont été confirmées positives au Covid-19 dans la région. Soit 165 nouveaux cas en 24 heures. On dénombre aussi x nouveaux décès, ce qui porte à 51 le total des décès pour le Grand Est.

Les cas sont répartis ainsi : 37 cas dans la Marne, 12 cas dans l’Aube, 3 cas en Haute-Marne, 1 cas dans les Ardennes, 10 cas dans la Meuse, 66 cas en Meurthe-et-Moselle, 222 cas en Moselle, 61 cas dans les Vosges, 354 cas dans le Bas-Rhin, 688 dans le Haut-Rhin, 8 cas originaires d’autres territoires que celui du Grand Est.

Il y a aussi 81 cas dont le département de domiciliation est en cours de détermination.

6 nouveaux décès

6 nouveaux décès ont été enregistrés dans le Grand Est. Il s'agit de personnes âgées entre 77 ans et 91 ans. On enregistre ainsi un nombre total de 51 décès pour le Grand Est depuis le début de l’épidémie.

Cette évolution confirme que la situation s’aggrave, il est donc plus qu’essentiel que les mesures barrières soient strictement respectées précise le communiqué de l'ARS.

Taux d'incidence du coronavirus par région © Visactu