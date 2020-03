Coronavirus : la coopération public / privé s'intensifie dans les hôpitaux de Bourgogne-Franche-Comté

Le coronavirus COVID-19 a causé 40 décès supplémentaires en l'espace de deux journées en milieu hospitalier en Bourgogne-Franche-Comté (selon les chiffres communiqués par l'Agence Régionale de Santé). Ce qui porte le total à 102 morts et près de 150 patients en réanimation.

Les hôpitaux de la région s'attendent à recevoir de plus en plus de malades : le pic attendu de l'épidémie devrait intervenir d'ici deux à quatre semaines. Dans les cliniques et les hôpitaux les opérations non-urgentes sont reportées pour pouvoir libérer des salles de réveils, des lits de réanimation et du personnel.

Dans notre région on compte en temps ordinaires 200 lits de réanimation, le but de toutes ces réorganisations c'est de doubler leur nombre.

Au CHU Dijon-Bourgogne, on n'est pas "dans une situation de saturation" mais on s'organise progressivement avec des partenaires publics-privé pour faire face à "la vague". Il y a actuellement 53 lits de réanimations COVID (pour 31 personnes hospitalisées mardi dernier). Le but de ces réorganisations va être de multiplier par plus de deux ce chiffre (pour atteindre 120 lits).