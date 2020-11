Coronavirus : la course mondiale au vaccin s'accélère

Après l'américain Pfizer associé à l'allemand BioNTech, après le russe Sputnik-V, c'est au tour du laboratoire américain Moderna d'annoncer un vaccin efficace contre le coronavirus, à 94,5%. Les annonces fracassantes se multiplient dans la course mondiale au vaccin démarrée dès le début de la pandémie. Mais il reste de nombreux obstacles avant de pouvoir vacciner tout le monde.

Des premiers vaccins avant la fin de l'année ?

D'abord les résultats présentés par ces trois laboratoires ne sont que partiels et ont été dévoilés dans des communiqués de presse et non pas dans des articles scientifiques. Pfizer, Moderna et Sputnik ne devraient pas dévoiler leurs résultats définitifs de la dernière phase de tests avant la fin du mois au mieux. Une étape nécessaire avant de demander la mise sur le marché de leurs vaccins.

Au total une dizaine de vaccins sont dans la dernière phase de tests, les essais cliniques sur des volontaires. Mais tous les laboratoires n'en sont pas au même point. Le Français Sanofi par exemple n'a publié aucun résultat et annonce que son vaccin ne sera pas prêt avant juin 2021.

À l'inverse Moderna se montre très optimiste. Selon son patron français Stéphane Bancel, l'autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis et en Europe pourrait se faire dès mi-décembre. La vaccination pourrait alors commencer, mais sur très peu de personnes pour l'instant, car pour que le vaccin soit complet, il faut deux doses et qu'au niveau mondial, Pfizer ne peut en fournir que 50 millions d'ici la fin de l'année, 20 millions du côté de Moderna.

Plusieurs vaccins disponibles

Concevoir un vaccin est une chose, le produire en est une autre. Moderna estime qu'il pourra produire entre 500 millions et 1 milliard de doses l'année prochaine, sans en dire plus ; un peu plus d'un milliard aussi pour Pfizer. Mais la demande mondiale est forte, les autorités sanitaires partout dans le monde estiment donc que plus il y a de vaccins, mieux c'est, même s'ils n'ont pas tous la même efficacité.

C'est dans cet esprit que l'Union européenne commande beaucoup de vaccins depuis plusieurs mois : quatre commandes de 300 millions de doses au près de quatre laboratoires différents, dont Pfizer. Elle négocie encore avec au moins trois autres laboratoires dont Moderna.

90 millions de doses pour la France en 2021

Dans ces pré-réservations européennes, la France aurait sécurisé 90 millions de doses pour l'année 2021, d'après le journal Les Echos. Soit 45 millions de vaccins. Le gouvernement espère les premières livraisons mi-janvier, mais là aussi il s'agit du scénario le plus optimiste. Ce sera le cas seulement si tous les vaccins sont validés dans les meilleurs délais.