Coronavirus : de nouveaux cas à la mairie de Châlons-en-Champagne et au tribunal de Reims

On savait que le maire de Châlons-en-Champagne, Benoist Apparu et la députée de la Marne Lise Magnier avaient été testés positifs au virus Covid-19, des cas asymptomatiques. Deux autres personnes ont aussi été atteintes. Le virus a sans doute circulé dans le bâtiment principal d'accueil de l'hôtel de ville depuis sa réouverture le 11 mai. Tous les collaborateurs et personnels concernés ont été mis en quatorzaine et sont invités à se faire tester dans les quarante-huit heures. Une procédure mise en place en lien avec l'Agence Régionale de Santé. 95 personnels collaborateurs seront testées d'ici demain samedi midi. Le test est d'autant plus important que la plupart des cas identifiés au sein de la mairie de Châlons-en-Champagne sont asymptomatiques comme c'est le cas pour le maire Benoist Apparu et la députée de la Marne Lise Magnier. Pas un seul symptôme qui aurait pu les mettre en alerte.

Á Châlons-en-Champagne 95 personnes testées d'ici samedi midi

Ce vendredi, le bâtiment de l'hôtel de ville a été fermé et désinfecté. En fonction des résultats des tests, il sera décidé quels services peuvent rouvrir ou pas lundi. Si réouverture il y a, le strict respect des gestes barrières et des mesures sanitaires restera plus que jamais obligatoire. Lavage de mains, gel hydroalcoolique à disposition, port du masque, installations d'hygiaphones. Le virus circule toujours et chacun doit rester attentif insiste Benoist Apparu, le maire de Châlons-en-Champagne.

Á Reims 10% de l'effectif du tribunal est mis en quatorzaine

On apprend ainsi ce vendredi qu'au tribunal judiciaire de Reims treize fonctionnaires et magistrats ont été mis en quatorzaine après la découverte de deux cas positifs au virus. Le tribunal judiciaire va rester ouvert mais accessible aux seules personnes convoquées aux audiences. Là encore les mesures barrières sont matérialisées et rappelées dans tout le palais de justice.