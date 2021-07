Coronavirus : une nouvelle méthode pour trouver l'origine des contaminations

Depuis le 22 juin, la CPAM d'Ille-et-Vilaine expérimente une nouvelle méthode pour identifier et casser les chaînes de contamination de la Covid-19 : le rétrotracing. L'objectif est de trouver l'origine de la contamination.

Le rétrotracing cherche à trouver l'événement de plus de dix personnes qui peut être à l'origine de la contamination du patient zéro.

C'est une nouvelle méthode pour lutter plus efficacement contre la pandémie de la Covid-19, le rétrotracing. Le but est de remonter le fil du temps pour essayer de trouver à quel moment la personne positive a été contaminée. Depuis le 22 juin, la CPAM (caisse primaire d'assurance maladie) d'Ille-et-Vilaine, à Rennes utilise cette nouvelle technique, en complément du contact tracing (celle qui cherche à identifier les cas-contacts du patient zéro).

Casque sur la tête et micro au coin de la bouche, les 90 téléconseillers de la CPAM d'Ille-et-Vilaine sont formés au rétrotracing. Cyrielle Eyral, la sous-directrice explique le fonctionnement de cette technique : « Les téléconseillers vont lister avec la personne positive au coronavirus les événements auxquels elle a participé les dix derniers jours avant son test, et au cours desquels elle a pu se faire contaminer. » Après avoir établit cette liste, la CPAM va joindre les cas-contacts pour les alerter, les inciter à s'isoler et à se faire tester.

Le rétrotracing cherche à prendre de l'avance sur la progression du virus. « Quand on appelle les personnes qui ont participé à un événement avec le patient zéro, on les incite à faire un test. Parfois elles découvrent qu'elles sont porteuses du virus. Elles ne le savaient pas car elles étaient asymptomatiques », précise Cyrielle Eyral.

90 téléconseillers font du contact tracing et du rétrotracing à la CPAM d'Ille-et-Vilaine. © Radio France - Lucie Amadieu

Mariages, repas entre amis, soirées

Les événements sportifs, les mariages, les anniversaires, les enterrements, les repas en famille ou entre amis sont souvent à l'origine des contaminations. « En général, les rassemblements à l'origine de la contamination regroupent 10 à 20 personnes. Au bout de dix jours, en moyenne, 10% de ces personnes-là sont atteintes du coronavirus », souligne Cyrielle Eyral, la sous-directrice de la CPAM. Parfois, des cas plus exceptionnels surviennent. Une téléconseillère raconte : « un affilié à la CPAM d'Ille-et-Vilaine est parti faire la fête à Paris avec des amis. Ils ont participé à une soirée de 2000 personnes et une autre de 1000 personnes. Il s'avère que tout son groupe d'amis est positif au variant delta. » Face à ce type de situation, la CPAM fait un signalement aux agences régionales de santé concernées.

Le rétrotracing a ses limites

Depuis mai 2020, la CPAM d'Ille-et-Vilaine effectue des appels de contact tracing pour identifier les cas-contacts. Ces appels durent en moyenne une vingtaine de minutes, mais ce temps double avec le rétrotracing. Cette méthode peut fonctionner tant que les contaminations restent basses. Lisa supervise les téléconseillers : « au delà de 20.000 contaminations journalières dans le pays, nous ne pourrons plus pousser les entretiens et remonter la chaîne de contamination jusqu'à la source. Nous n'aurons plus le temps. »