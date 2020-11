Coronavirus : la CPAM de la Mayenne traite 400 appels par jour, elle vient de recruter

Plus de 750 cas de coronavirus ont été détectés depuis vendredi dernier en Mayenne d'après l'Agence Régionale de Santé. La campagne de dépistage dans les centres mobiles du département et dans les laboratoires bat son plein. De plus en plus de Mayennais se font tester, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie appelle donc de plus en plus d'habitants contaminés pour déterminer les cas contacts.

Tous les acteurs de cette chaine contre la Covid-19 dans notre département sont sous tension depuis plusieurs jours. En deux semaines, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est passée de 250 à 400 appels par jours. Des coups de fils aux patient dits "zéro", les patients contaminés. "On vient d'embaucher à nouveau six personnes qui viennent renforcer la plateforme. Chaque jour, nous traitons donc plus de 90% des patients "zéro" explique Marie-Ange Vignais, attachée de direction à la CPAM.

Dresser sa liste de cas contacts en amont

Pour gagner en efficacité lors des appels téléphoniques, un nouveau système vient d'être mis en place au niveau national. Les Mayennais nouvellement contaminés reçoivent, avant-même le coup de téléphone de la CPAM, un SMS afin qu'ils préparent en amont la liste de leurs potentiels cas contacts. Le patient doit ainsi renseigner cette liste avec les numéros de téléphones concernés sur le site internet "Briser La Chaîne". "Cela permet à tout le monde de passer moins de temps au téléphone. Jusque-là nos agents passent beaucoup de temps à établir la liste des cas contacts" poursuit Marie-Ange Vignais. La CPAM de la Mayenne assure que les numéros de téléphones renseignés par les patients ne sont pas conservés.