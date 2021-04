Coronavirus : la CPAM des Deux-Sèvres contacte les plus de 75 ans qui ne sont pas encore vaccinés

Si vous avez plus de 75 ans et que vous n'êtes pas encore vacciné, vous avez peut-être reçu un SMS ou un coup de téléphone de la CPAM des Deux-Sèvres, engagée comme les autres caisses primaires d'assurance maladie de France dans le dispositif "Aller vers". L'opération a démarré le 9 avril. Objectif : aider ce public âgé à prendre un rendez-vous pour se faire vacciner, s'ils sont volontaires.

Des créneaux réservés

"On n'est pas là pour les convaincre à tout prix", insiste Anne-Sandrine Héluin, directrice adjointe de la CPAM des Deux-Sèvres. "Notre rôle, c'est de réexpliquer l’intérêt de la vaccination et leur dire qu'on va les aider à prendre pour eux un rendez-vous. Sur Doctolib, souvent, quand les créneaux sont mis en ligne ils sont pris d’assaut". L'avantage est que la CPAM bénéficie de créneaux réservés. "On a aussi des personnes qui ont des difficultés à se déplacer. On a mis en place un système avec le SDIS pour qu'elles bénéficient d'une vaccination à domicile", indique la directrice adjointe de la CPAM 79.

Christophe Compostel est l'un des agents chargé de ces coups de fil. "On nous demande souvent est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est dangereux parfois mais surtout est-ce que c'est utile, des personnes qui disent je suis déjà toute seule chez moi, je ne vois pas grand monde...", raconte-t-il. "S'ils ont besoin d'un temps de réflexion on leur donne le numéro de la plateforme nationale qu'ils peuvent rappeler, le 0800 730 956, pour prendre rendez-vous dans un centre de vaccination à proximité de chez eux".

"Il faudrait idéalement atteindre 80% de la classe d'age vaccinée", précise Anne-Sandrine Héluin. Pour l'instant, 73% des 43.000 Deux-Sévriens plus de 75 ans ont reçu au moins une dose de vaccin.