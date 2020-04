Coronavirus : " La crainte d'une 2ème vague existe" pour un médécin du CHRO

La tendance est aussi à la baisse dans les 2 services de réanimation du CHRO, le Centre hospitalier régional d'Orléans. Le docteur Willy- Serge Mfam l'a confirmé ce matin sur notre antenne. " C'est une baisse réelle. On a eu jusqu'à 70 malades lors du pic de l'épidémie dans nos services réa à Orléans et ce matin, on est autour de 40." Le médecin reconnait que pendant quelques jours, au pire de la crise, les services ont eu peur d'être débordés. " Mais, on était assez bien préparé. On n'a jamais dépassé 70% de nos capacités d'accueil".

Ceux qui sortent de réanimation sont assez secoués

Sur les malades sortis au fil des semaines de réanimation, "on observe des phénomènes curieux" explique Willy-Serge Mfam, avec "des thromboses et des confusions mentales". Certains patients ont de lourdes difficultés physiques : "Rester jusqu'à un mois en sédation profonde, cela entraîne une perte musculaire importante surtout sur des personnes qui ont 65 ans et plus. Pareil au niveau neurologique, il va falloir gérer le stress post- traumatique. Il faudra beaucoup de temps pour récupérer."

Des inquiétudes sur une 2ème vague ?

Comme beaucoup de médecins, le docteur Willy-Serge Mfam est assez inquiet sur les effets du déconfinement prévu à partir du 11 mai. " La crainte elle existe. La question, c'est surtout l'ampleur de cette 2ème vague. Après, on sait s'organiser pour préparer des lits mais physiquement et mentalement, est- ce qu'on sera prêt à faire le même type d'efforts?". Une façon détournée de dire que les équipes de soignants sont fatiguées avec toujours par endroits des risques de pénurie en sur blouses et en médicaments.

Pour réécouter l'interview, c'est ici