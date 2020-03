Coronavirus : la crèche municipale de Vaison-la-Romaine fermée ce jeudi 12 mars par précaution

Depuis le début de la semaine, plusieurs membres du personnel et des enfants de la crèche municipale "Les Ecureuils" à Vaison-la-Romaine présentent un état grippal. Par précaution et compte tenu de la vigilance liée au Coronavirus, le médecin référent de la structure, l'Agence Régionale de Santé et le Samu ont décidé de mettre un protocole spécifique en place. A la demande du Samu, le docteur de la structure a ausculté mercredi les personnes malades et, en concertation avec lui, un cas suspect a été orienté pour un dépistage du Coronavirus. Il s'agit d'un salarié de la crèche soumis donc au test de dépistage du COVID 19, le mercredi 11 mars. En attendant les résultats et par mesure de prudence, la crèche a été fermée pendant toute la journée de ce jeudi 12 mars. Les parents et les enfants en ont été informés par la communauté de communes Vaison-Ventoux. Les résultats du test mené sont tombés dans la matinée de ce jeudi 12 mars. Le salarié de la crèche n'est pas porteur du virus. En concertation avec les services de santé et la communauté de communes Vaison Ventoux, la décision a donc été prise ce jeudi 12 mars, de rouvrir la crèche municipale "Les Écureuils" dès demain, le vendredi 13 mars. Le Président de la République a décidé de fermer dès lundi, les crèches, écoles, collèges, lycées et universités. Un service de garde sera mis en place pour permettre aux parents d’aller travailler et de faire garder leurs enfants, annonce le président.

La Communauté de communes Vaison Ventoux a informé les parents, sur facebook, de la fermeture de la crèche sur une journée. - Capture écran