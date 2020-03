Coronavirus : "La crise va être longue, le CHU de Rouen est prêt"

Avec six cas de coronavirus avérés en Normandie (dont deux dans l'ex-Haute Normandie) et dans la perspective d'un passage au stade 3 de l'épidémie, le CHU de Rouen dévoilait son dispositif ce vendredi 6 mars 2020. Guillaume Laurent, directeur général adjoint du CHU de Rouen a expliqué : "La situation est exceptionnelle mais le CHU est prêt à faire face et c'est rassurant pour notre population. La crise va être longue, plusieurs semaines voire plusieurs mois, mais une cellule de crise d'une vingtaine de personnes se réunit chaque matin depuis une semaine pour faire un point (communication, anticipation, décisions immédiates)".

Il faut rappeler que le virus a fait sept morts en France et au moins 423 personnes ont été contaminées. Un numéro vert est activé 24h/24 pour répondre aux questions : le 0800 130 000.