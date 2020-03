Coronavirus : la Croix Rouge du Lot lance un appel à bénévoles

Sur le Lot, dans le cadre de la phase 3 de l’épidémie de covid-19, des centres d’hébergement spécialisés pour les personnes malades sans gravité Covid 19 sont être mis en place. La Croix-Rouge Française du Lot va être mobilisée pour participer à cette mission. Romain Vezine, Président Territorial du Lot de La Croix-Rouge Française lance un appel au bénévolat.

Les volontaires devront impérativement remplir les conditions ci-dessous :

La personne ne doit pas :

- être âgé(e)s de 70 ans et plus

- être atteintes d’une pathologie chronique (diabète, maladie cardiovasculaire, insuffisances rénale, respiratoire, hépatique, etc.)

- être une personne avec une immunodépression (acquise ou thérapeutique)

- présenter une obésité morbide

- présenter un syndrome grippal

Profils recherchés :

Bien évidemment, les personnes ayant eu une expérience dans le milieu médical ou de gestion d’effectifs sont des profils intéressants. Néanmoins, toutes les personnes peuvent candidater sans profil spécifique. Une cellule recrutement a été mise en place sur le Lot, supervisée par Madame Chantal CREUX, Vice-Présidente de la Croix-Rouge Française du Lot. Les volontaires pourront, soit contacter Madame CREUX au 06.27.58.50.91, soit envoyer un mail à dt46@yahoo.fr

Des missions à domicile

Parallèlement, la Croix-Rouge Française a lancé au niveau national des missions de conciergerie à domicile pour les personnes confinées chez elles et isolées. Ces missions consistent à proposer aux personnes confinées la possibilité d’obtenir des biens (alimentaires, médicaments,…) de la vie courante nécessitant un achat individuel et extérieur impossible du fait du confinement. La Croix-Rouge Française du Lot va être également mobilisée pour participer à cette mission.