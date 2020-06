Coronavirus : la déchetterie de Vitry-le-François fermée après la découverte d'un cas positif

La déchetterie de Vitry-Marolles (Marne) est fermée depuis ce lundi matin. Un employé a été testé positif au Covid-19 et hospitalisé. Six de ses collègues ont été testés et la déchetterie va être désinfectée.

La mairie de Vitry-le-François (Marne) annonce ce lundi que sa déchetterie est fermée suite à la découverte d'un cas de Covid-19. Il s'agit d'un agent de la communauté de communes, il a été hospitalisé.

Six autres employés ont été testés et sont invités à rester chez eux. La municipalité promet une réouverture "le plus rapidement possible", d'ici là le site va être totalement désinfecté.

"Bien que cet agent ait, comme ses collègues, porté le masque au cours des 15 derniers jours", prévient la mairie dans un communiqué, "ce cas récent de coronavirus (...) doit nous inviter à la prudence et au respect des mesures sanitaires."