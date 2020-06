Coronavirus : la décrue de l'épidémie se poursuit dans les Hauts-de-France

Une semaine après le début de la deuxième phase de déconfinement, la situation sanitaire continue de s'améliorer dans les Hauts-de-France. Le nombre de patients hospitalisés et en réanimation est toujours en baisse. On recense 42 décès supplémentaires en une semaine dans la région.

Une semaine après la réouverture des bars, des restaurants, des salles de spectacles, des théâtres, des salles de sports, des gymnases, l'épidémie de Covid-19 continue de ralentir dans les Hauts-de-France. Les chiffres du ministère de la santé le confirment.

Le nombre d'hospitalisations a encore baissé. 1 293 personnes sont hospitalisées à ce jour dans notre région, soit 120 de moins en une semaine. 106 patients sont en réanimation ou en soins intensifs, 15 de moins que le 31 mai.

C'est dans le département de la Somme que l'on recense le nombre de patients en réanimation le plus faible de la région. Ils sont six actuellement. Au plus fort de l'épidémie, le 9 avril, 77 patients étaient en réanimation.

Dans les Hauts-de-France, l'épidémie de Covid-18 poursuit sa décrue © Radio France - Eric Turpin

Dans les Hauts-de-France, 42 décès supplémentaires ont été recensés depuis une semaine. C'est le département du Nord qui est le plus touché avec 20 morts depuis le 31 mai, suivi du Pas-de-Calais avec 15 décès en une semaine. Dans la Somme, un seul décès a été recensé en sept jours, trois décès dans l'Aisne et dans l'Oise.

Notez que l'épidémie de Covid-19 a fait 1 772 morts depuis le 1er mars dans la région. La majorité des personnes décédées avaient plus de 80 ans.