Coronavirus : La dégradation sanitaire se poursuit aussi dans le Gard et en Lozère

Comme tous les mardis l'ARS Occitanie publie son bulletin sur l'épidémie de Covid-19 dans la région. Ce mardi 23 novembre on observe une nouvelle dégradations et le Gard et la Lozère n'échappent à cette mauvaise tendance.

Face à la dégradation de la situation sanitaire en Occitanie "priorité à la protection des personnes les plus fragiles avec une dose de rappel de indique" indique dans son bulletin du mardi 23 novembre l'ARS avant d'ajouter "Pour freiner la circulation du virus, renforçons tous nos gestes barrières". On compte en moyenne 1657 cas positifs de Covid chaque jour dans la région.

Dans le Gard le taux d'incidence est en hausse : 166 pour 100 000 habitants. Concernant les hospitalisations on passe de 59 à 62 depuis vendredi soit 3 personnes de plus hospitalisées, et de 13 à 15 malades en réanimation (+2). En Lozère le taux d'incidence est de 170 pour 100 000 habitants, on compte 14 personnes à l'hôpital contre 11 il y a quatre jours ( +3) et une personne de plus en réanimation passant de 1 à 2.

