Coronavirus : la députée de la Sarthe Sylvie Tolmont testée positive

C'est la quatrième députée contaminée par le coronavirus Covid-19. Sylvie Tolmont est hospitalisée au Mans depuis samedi soir, suite à un test effectué vendredi soir, qui s'est avéré positif. La députée socialiste raconte avoir ressenti de la fièvre jeudi soir.

"Tous les indicateurs me concernant sont bons, je le dis sous le contrôle des médecins qui me surveillent, précise-t-elle, jointe par France Bleu Maine dans sa chambre d'hôpital. Je me sens en forme, je considère même que je pourrais être confinée à domicile. Je peux continuer à travailler à distance. Bien sûr mon cas n'est pas à généraliser, il faut donc être responsable pour éviter la propagation".

La proximité physique avec les autres députés

"J'aide les autorités sanitaires à identifier les contacts que j'ai eus pendant la semaine passée, détaille Sylvie Tolmont. J'étais toute la semaine à l'Assemblée nationale, de lundi à jeudi soir. En commission des affaires culturelles comme dans l'hémicycle, nous sommes les uns à côté des autres. Mes trois collaborateurs parlementaires, en Sarthe et à Paris, sont aussi à leur domicile, en télétravail."