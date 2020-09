Coronavirus : "La digue a été rompue en fin de semaine dans les hôpitaux de la région" (le Pr Marc Leone)

Pas de répit pour l'épidémie de Covid-19 dans la région et la situation est de plus en plus tendue dans les hôpitaux dans les services de réanimation. Ce lundi matin ce sont 105 patients qui sont en réanimation dans les Bouches-du-Rhône, 105 lits occupés sur 300 disponibles. Sur France Bleu Provence, le Professeur Marc Leone, chef du service d'anesthésie et réanimation à l'Hôpital Nord évoque une situation qui continue de s'aggraver: "On pensait peut-être qu'il y avait une stabilisation et du vendredi le nombre de cas augmente. On est à 105 cas hospitalisés en réanimation dans les Bouches-du-Rhône alors que seulement 300 lits de réanimation sont disponibles". Le Professeur s'inquiète de la progression rapide du nombre de personnes touchées et qui nécessitent une hospitalisation. Cette fois on arrive à un point critique dit-il.

La digue a été rompue en fin de semaine. On arrive à une situation de rupture - Marc Leone

Les patients admis en réanimation dans les hôpitaux de la région sont sensiblement les mêmes qu'au printemps : des personnes de plus de 65 ans en moyenne mais depuis quelques semaines il y a aussi des patients plus jeunes. Sur les 154 patients en réanimation en région PACA, 32% ont moins de 65 ans.

Il ne faut pas voir ça comme une maladie qui est confiné au sujet âgé, ça concerne tout le monde - Marc Leone

Ce qui est positif en revanche c'est que les mois écoulés, notamment au plus fort de la crise, ont permis d'en apprendre beaucoup et d'évoluer concernant la prise en charge des patients les plus sévèrement atteints par la maladie :"On a appris qu'on pouvait garder les patients sans intubation grâce à des techniques d'oxygénation à haut débit, on appris aussi qu'il fallait les anti-coaguler très précocement de façon assez agressive et puis le recours aux corticoïdes à très faible dose peut avoir une efficacité sur la survie."

Alors pour éviter de vivre les mêmes tensions qu'au printemps le Professeur estime qu'il va falloir prendre des décisions importantes. Des mesures plus strictes ? Confiner Marseille ? Le Professeur ne veut pas se prononcer mais il estime qu'on est en retard sur certaines mesures: notamment la distanciation et les mesures barrière.