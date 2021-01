Coronavirus : hospitalisations, vaccination, la directrice du CHU Grenoble Alpes fait le point

Alors que la vaccination anti-Covid débute et que le nombre d'hospitalisations en réanimation pour Covid-19 remontent légèrement dans le département, la directrice générale du CHU Grenoble Alpes Monique Sorrentino était l'invité de France Bleu Isère ce jeudi matin.

Alors que le nombre d'hospitalisations pour Covid-19 ne diminue plus, voire repart légèrement à la hausse en Isère, nous vous proposons un point avec Monique Sorrentino, directrice générale du CHU Grenoble Alpes.

Hospitalisations pour Covid "stables" en sud-Isère

Dans les grandes lignes l'épidémie est actuellement "sur un plateau" sur le territoire du CHU selon Monique Sorrentino. Alors qu'il est encore "un petit peu trop tôt" pour mesurer les effets éventuels du premier janvier. "_Il n'y a pas, dans le sud-Isère, de remonté des patients hospitalisés pour Covid [...] Tant en hospitalisation conventionnelle qu'en réanimation, explique la directrice générale du CHUGA. Avec 270 patients en tout, ça arrête de monter mais ça arrête aussi de diminuer. Entre les entrées et les sorties on a un chiffre stable mais qu'on surveille évidemment avec grande attention_"

Vaccination : le CHU fait de la pédagogie

Ce jeudi soir à 18h le CHU Grenoble Alpes organise une conférence via You Tube concernant la vaccination, au cours de laquelle il propose aussi de répondre en direct aux questions du public. "Nous organisons des conférences santé depuis plusieurs années, explique Monique Sorrentino, en général dans des amphis mais là on ne peut pas le faire. On en a déjà organisé via You Tube et on ne veut pas interrompre notre cycle de conférence [...] Ça fait partie simplement de la communication que CHU a avec le public parce que nous avons une mission d'éducation".

Une vaccination qui avance sur le territoire du CHUGA

Débutée "fin 2020" par "quelques patients résidents d'Ehpad", explique la directrice générale, la vaccination avance désormais "au rythme d'environ 1 000 par jour" et "ça connait un grand succès [...] on a plutôt maintenant plus de demandes que ce qu'on peut faire". Sur le Sud Isère, selon Monique Sorrentino, 5300 patients (résidents d'Ehpad, professionnels de santé de plus de 50 ans...) sont aujourd'hui vaccinés, et parmi elles il n'y a eu aucune réaction indésirable.

Pour la vaccination grand public le CHU est un "pivot" de la logistique

Le CHU Grenoble Alpes a été équipé "d'un congélateur qui permet de conserver le vaccin à moins 80°. Il est arrivé fin décembre comme prévu, donc il n'y a aucun dysfonctionnement, et nous sommes livrés régulièrement en vaccin Pfizer". "Nous on stocke, explique encore Monique Sorrentino, et on organise la redistribution vers les autres hôpitaux et les Ehpad du territoire et ça se passe bien". En attendant que d'autres vaccins arrivent "qui pourront être livrés directement aux officines de ville".