Coronavirus: la distribution de masque débute ce jeudi au Havre

Comme de nombreuses collectivités, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a commandé, à des entreprises locales, des masques pour les distribuer gratuitement aux 320 000 habitants. Au Havre il y a 40 points de distribution et il est possible de retirer son masque à partir de ce jeudi pour les plus de 65 ans, à partir du lundi 11 mai pour tous.

Il s'agit de masques en tissu, lavables et réutilisables cinquante fois qui répondent aux exigences des normes sanitaires. Un masque sera fourni par personne sur présentation de pièces justificatives : pièce d'identité, justificatif de domicile, livret de famille. Ces lieux sont accessibles du lundi au vendredi (inclus le 8 mai férié) de 9h à 16H.

Pour trouver votre point de retrait de masque prés de chez vous au Havre