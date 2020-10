Coronavirus : la Dordogne ne devrait pas passer en zone d'alerte

Le ministre de la santé Olivier Véran devrait faire le point sur l'évolution du coronavirus en France ce jeudi soir, avec à la clef très certainement de nouveaux départements qui passeront en rouge renforcé, voire en rouge écarlate.

Rien de cela en Périgord, si l'on en croit le préfet de la Dordogne, citant les données de l'évolution de l'épidémie dans le département. La Dordogne ne devrait pas passer en cette fin de semaine en zone d'alerte. Il faut dire que le taux d'incidence s'établit pour l'instant à 37.2 pour 100.000 habitants, bien en dessous du seuil d'alerte.

Le taux de positivité est également dans la normale, autour de 3.6% des tests (seuil d'alerte à 5, de crise à 10). Mais il faut rester très prudent, car le nombre d'hospitalisation est en hausse (environ une quinzaine dans le département).

Et des foyers importants se sont déclarés à l'école de management hôtelier de Savignac (une quarantaine de cas) et au Boulazac Basket Dordogne (6 cas).

Le préfet de la Dordogne incite donc les Périgourdins à la plus grande prudence. "Je ne prendrai pas de mesures spécifiques plus sévères à ce stade. Les conditions heureusement ne m'y amènent pas. Mais s'il n'y a pas une rigueur absolue dans le nettoyage des mains, le port du masque, la distanciation physique, le virus circulera. D'autant que les jeunes sont souvent asymptomatiques. On a le sentiment d'être en pleine santé, et ion peut transmettre le virus. Donc extrême vigilance dans le système sportif, dans le privé pour préserver la situation plutôt favorable en Dordogne" dit le préfet Frédéric Périssat.