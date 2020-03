Coronavirus : la FCPE demande la fermeture des établissements scolaires de Saint-Paul-lès-Dax

L'inquiétude grandit ce jeudi autour de la situation au lycée Haroun Tazieff de Saint-Paul-lès-Dax. Un professeur de 48 ans, revenant d'un séjour en Thaïlande, a été dépisté positif au coronavirus mardi alors qu'il avait donné des cours lundi au lycée. Ce mardi, l'ARS expliquait que son état de santé n'était pas inquiétant. Il est sous surveillance à l'hôpital de Mont-de-Marsan.

Mardi soir, le lycée a été désinfecté et l'ARS a décidé de confiner 9 professeurs qui avaient été en contact avec le professeur infecté ainsi que les 18 élèves de la classe à qui il avait fait cours. Ce jeudi matin, l'ARS a décidé de laisser le lycée ouvert et a réuni ses services, ceux de la préfecture des Landes et ceux du rectorat pour prendre une décision sur la suite des événements : fermeture ou non de l'établissement. A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous n'avons toujours pas reçu le communiqué de l'ARS à ce sujet.

La FCPE demande la fermeture de l'ensemble des établissements scolaires de la ville

Interview de la représentante FCPE du lycée Haroun Tazieff.

Face à ce cas confirmé de COVID-19 au lycée Haroun Tazieff de Saint-Paul-lès-Dax, la représentante de la FCPE, fédération des parents d'élève, membre du Conseil d'Administration du lycée, demande la fermeture de l'établissement mais pas seulement. Elle demande aussi la fermeture de l'ensemble des établissements scolaires de la ville: " Je demande la fermeture du lycée et des établissements du coin parce qu'on est pas sans ignorer que l'épouse du professeur en question est institutrice à l'école maternelle Barouillet de Saint-Paul-lès-Dax", raconte Aurélie Larrivière, le représentante de la FCPE au lycée Haroun Tazieff. Elle dit détenir cette information de la mairie de Saint-Paul-lès-Dax. Contactées, la mairie de Saint-Paul-lès-Dax et la maternelle en question se refuse à tout commentaire, ni confirmation de cette information ni infirmation.

L'épouse du professeur contaminé serait institutrice en maternelle selon la FCPE

Selon la représentante de la FCPE au lycée Haroun Tazieff, Aurélie Larrivière, l'épouse du professeur du lycée saint-paulois, serait ce jeudi confiné sur demande de l'ARS : "Elle est confinée mais elle a été à l'école lundi et mardi, et mercredi elle était en formation avec des enseignants d'autres écoles de Saint-Paul".

Témoignage d'un professeur confiné

Parmi les 9 professeurs du lycée Haroun Tazieff confinés chez eux depuis ce jeudi matin, nous avons pu joindre l'un d'eux par téléphone. Il souhaite rester anonyme. Il raconte que lundi, lors d'une réunion syndicale au lycée, il a eu un contact avec le professeur aujourd'hui hospitalisé à Mont-de-Marsan. "On s'est serré la main", explique-t-il, reconnaissant ainsi ne pas avoir respecté les mesures barrières. Si cet homme n'est pas paniqué, il exprime tout de même une certaine inquiétude et un manque d'information.

Il respecte les consignes que lui a donné l'Agence Régionale de Santé. Il va rester 14 jours chez lui mais ne sera pas testé s'il ne présente pas de symptôme. L'ARS lui a expliqué, et nous l'a confirmé, que son épouse pouvait quant à elle continuer d'aller travailler, ce qu'elle a fait ce jeudi matin. Les enfants de ce professeur confiné sont scolarisés et sont allés en cours ce jeudi matin, conformément au recommandations de l'ARS. Ce professeur a tout de même tenu à prévenir le maire de sa commune. Commune qu'il n'a pas souhaité nous révéler, par peur, sans doute, d'être montré du doigt.