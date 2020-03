Coronavirus : la fédération des parents d'élèves alerte sur l'hygiène dans les collèges et lycées

Pas de savon ni de papier-toilette, une hygiène mauvaise. Les motifs de colère ne manquent pas selon Christelle Carron, présidente de la FCPE en Moselle. Elle a rencontré ce mardi le recteur de l'académie de Nancy-Metz afin d'évoquer ce problème dans la lutte contre le coronavirus. "Comment se laver les mains dans un établissement qui a les sanitaires fermés à clef ou dans un autre où il n'y a que 3 toilettes pour 1 000 élèves ?"

Un problème vieux comme le monde

Actuellement, la FCPE fait le tour des établissements mosellans pour faire l'état des lieux. Mais selon Christelle Carron, cela fait plusieurs années que ce phénomène perturbe la scolarité des élèves, notamment dans le secondaire. "Pour ce qui est des maternelles et primaires, les élus locaux ont en général une proximité qui leur permet de réagir plus rapidement", confie-t-elle. Conséquence : les collèges et lycées des grandes villes du département sont les plus touchés.

Ça laisse à désirer

Côté élèves, c'est vrai que la salubrité des sanitaires est préoccupante. Certes, selon la FCPE, une partie des collégiens et lycéens dégrade elle-même les équipements, mais pour le reste, aller aux toilettes est parfois difficile. "Pour le peu que j'y vais, c'est vrai que ça laisse à désirer", explique Paul, du lycée Schuman de Metz. "On retrouve parfois des serviettes hygiéniques", poursuit Priscilla, 15 ans, en seconde. "C'est vrai que du coup, on pense au virus", conclut Alex. Les élèves sont encouragés à respecter les consignes gouvernementales comme se laver régulièrement les mains ou éternuer dans le coude.