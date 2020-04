Coronavirus : la fête de la bière à Schiltigheim n'aura pas lieu cet été

La fête de la bière à Schiltigheim qui devait se tenir du 31 juillet au 3 août est annulée et reportée en 2021. Décision de la ville et de l'OSCAL (Office des sports, de la culture et des arts et loisirs) en raison de la crise sanitaire.