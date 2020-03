Coronavirus : la FFF suspend ses compétitions amateurs en Île-de-France

Le football amateur à son tour touché par l'épidémie du coronavirus. La Fédération française de football a annoncé ce jeudi soir la suspension de toutes ses compétitions, jusqu'à nouvel ordre, pour limiter la propagation du virus. Dans un communiqué, elle explique "prendre ses responsabilités pour contribuer sans ambiguïté à endiguer la crise sanitaire qui frappe notre pays". Cette suspension concerne tout le territoire.

Sont concernés, notamment les championnats de National (troisième division), National 2 (quatrième division) ou encore National 3 (cinquième division) pour les plus importants, ainsi que la Division 1 féminine. Ainsi, la rencontre entre le PSG et l'OL en D1 est reportée. Tous les matchs de la Ligue d'Île-de-France et de ses districts sont donc également suspendus.

Vers une suspension de la Ligue 1 et la Ligue 2 ?

À présent, reste à savoir si les professionnels vont aussi voir leurs matchs reportés. Un conseil d'administration exceptionnel à la Ligue de football professionnel a lieu ce vendredi matin pour savoir si la Ligue 1 et la Ligue 2 sont suspendues ou continuent à huit clos.

Concernant la Ligue des Champions, et le quart de finale du PSG, on saura si la compétition est reportée ou non le 17 mars.