Coronavirus : la France a créé un test déjà disponible à Paris et Lyon, dans les hôpitaux la semaine prochaine

Alors que le nouveau coronavirus apparu en Chine a déjà fait 26 morts et touché plus de 830 personnes dans le pays, sa propagation inquiète le monde entier. La France a mis au point un test de dépistage disponible dès aujourd'hui à paris et à Lyon, et la semaine prochaine dans les hôpitaux publics en région, a déclaré la ministre de la Santé Agnès Buzyn ce vendredi.

Un test mis au point à l'Institut Pasteur

"Nous avons mis au point un test à l'Institut Pasteur", a annoncé la ministre après le Conseil des ministres. Ce test "de qualité" permet "de rendre un diagnostic en l'espace de quelques heures", a-t-elle précisé. Le test est disponible à Paris et à Lyon à partir d'aujourd'hui, avant d'être "diffusé dans les hôpitaux publics dans le courant de la semaine prochaine".

Agnès Buzyn a également indiqué que ses services ont prévus les autorités sanitaires comme les Agences régionales de santé, les établissements de santé, le Samu ou encore les services d'urgence sur les symptômes et les recommandations.

Un cas suspect à Bordeaux, Buzyn rassurante sur le risque en France

Ce vendredi, SOS médecins a annoncé qu'un cas suspect avait été pris en charge par ses services à Bordeaux. Cet homme a précisé qu'il venait de Chine dont il est originaire et qu'il avait transité par les Pays-Bas. Il a également expliqué qu'il avait été en contact avec des personnes de la province de Wuhan. Il a été hospitalisé à Bordeaux.

Agnès Buzyn reste pourtant rassurante sur les risques en France: "Le risque d'importation depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul, puisque la ville est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles", assure-t-elle.