Coronavirus : 10 millions de Français ont reçu au moins une dose d'un vaccin contre le Covid-19

La France a franchi jeudi le seuil des 10 millions de premières injections de vaccins contre le Covid-19 a annoncé le Premier ministre Jean Castex depuis un centre de vaccination à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne). "Le pays tout entier vient de franchir les 10 millions de personnes qui ont reçu une première vaccination, c'est-à-dire que nous sommes à une semaine d'avance à l'objectif que j'avais fixé : c'est une très bonne performance", s'est-il félicité. "Et cela est dû à (...) tous ceux qui sont 7 jours sur 7 sur le pont au service de cette grande cause nationale qui s'appelle la vaccination et qui nous permettra de sortir de cette crise", a-t-il ajouté.

L'exécutif s'était fixé pour objectif de franchir le cap des 10 millions de personnes vaccinées à la mi-avril parmi les personnes éligibles, c'est à dire les personnes âgées de plus de 70 ans, les professionnels de santé ainsi que les personnes de 50 à 74 ans vulnérables et présentant des facteurs de risque de développer une forme grave du Covid. Emmanuel Macron veut permettre à tous les Français adultes qui le souhaitent de se faire vacciner "d'ici la fin de l'été".

Situation sanitaire toujours "préoccupante"

La situation sanitaire est "préoccupante" et même "extrêmement préoccupante" dans "certaines régions jusqu'ici un peu plus épargnées", comme l'Auvergne-Rhône-Alpes où le nombre de patients admis en soins critiques a augmenté de 25% en une semaine, a indiqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à l'issue du conseil des ministres.

"Le taux d'incidence dans notre pays reste très élevé" avec "plus de 400 cas pour 100.000 habitants". Donc "ce n'est pas le moment de lâcher prise", a-t-il insisté, même si "nous avons des premiers signaux encourageants dans les seize départements où les mesures de freinage supplémentaires ont été prises le 20 mars dernier". "Les mesures semblent fonctionner", "nous commençons à mesurer que les efforts supplémentaires portent leurs fruits" et "nous avons toutes les raisons d'espérer et de croire que leur impact sera suffisant pour faire régresser l'épidémie", a-t-il ajouté.