Coronavirus : la France apportera 500 millions d'euros à la recherche mondiale de vaccins et traitements

A l'issue d'une visioconférence des donateurs en faveur de l'initiative mondiale sur les diagnostics, les traitements et les vaccins (ACT-A), organisée par l'Union européenne sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ce lundi, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé que la France apportera 500 millions d'euros à la recherche internationale.

7,5 milliards d'euros promis lors du téléthon mondial

Ce téléthon mondial a pour ambition de lever 7,5 milliards d'euros pour financer la recherche d'un vaccin et des traitements contre le nouveau coronavirus. Gouvernements, philanthropes, dirigeants d'entreprises et célébrités ont été sollicités. Une quarantaine de pays et une vingtaine d'organisations ont répondu à l'appel. Mais l'initiative a été contrariée par l'absence des Etats-Unis et la volonté affichée du président Trump de faire cavalier seul.

La pandémie a déjà frappé 3,5 millions de personnes, dont 1,5 million en Europe, et tué près de 250.000 malades, dont 143.000 en Europe, selon les décomptes réalisés par l'AFP.