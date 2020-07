Coronavirus : la France franchit le cap des 30.000 morts

Selon le communiqué de la Direction générale de la Santé, la barre des 30.000 morts dus au coronavirus a été franchie ce vendredi en France. 30.004 décès ont en effet été enregistrés depuis le début de l'épidémie, cela représente 25 morts supplémentaires en une journée. 19.528 malades sont décédés à l'hôpital depuis le mois de mars (les chiffres des établissements sociaux et médico-sociaux seront actualisés mercredi 15 juillet 2020).

Cette annonce intervient alors que Santé publique France a relevé une "nouvelle tendance à l'augmentation de la circulation du virus SARS-CoV-2" en France métropolitaine et que les autorités ont appelé vendredi à "la vigilance" face au risque d'une deuxième vague de l'épidémie.

Toujours une baisse du nombre de patients en réanimation

Le nombre de patients hospitalisés pour une infection au Covid-19 poursuit sa baisse. 7.062 malades sont en effet hospitalisés ce vendredi contre 7.177 jeudi, soit 115 de moins.

Le nombre de patients en réanimation continue aussi de diminuer. On dénombre ce vendredi 496 cas graves, mais le solde reste négatif en réanimation, avec 12 malades en moins par rapport à jeudi.

Mais attention, le virus continue à circuler sur le territoire, comme le montre le nombre de nouveaux "clusters" : "350 cas groupés depuis le 9 mai, dont 11 nouveaux, mais 215 clôturés".

Appel à la vigilance pendant les vacances

Dans son communiqué, la Direction générale de la Santé rappelle que la prudence est de mise avec le week-end prolongé qui arrive : "Il convient de rappeler que les gestes barrières restent plus que jamais de mise : protection des personnes âgées et des plus fragiles, hygiène des mains, distanciation physique et port du masque grand public dès lors que les distances ne sont pas respectées, en particulier en espaces clos".