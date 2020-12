Coronavirus : la France "loin de l'objectif de passer sous les 5.000 cas par jour" alerte Jérôme Salomon

Le confinement pourra-t-il être levé le 15 décembre, comme l'avait évoqué Emmanuel Macron le 24 novembre ? Les derniers chiffres des contaminations sèment le doute. Après avoir atteint un pic à plus de 50.000, voir 60.000 cas positifs enregistrés certains jours fin octobre, les autorités recensaient, fin novembre, 10 à 11.000 cas par jour en moyenne. "Nous sommes encore loin de l'objectif de passer sous la barre des 5.000 cas par jour" a confirmé le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon lors d'un point presse ce lundi exhortant les Français à faire preuve de _"prudence" et "bon sens" _à l'approche des fêtes de fin d'année.

"Depuis quelques jours, le nombre de contaminations quotidiennes ne baisse plus. Il reste particulièrement élevé chez les personnes âgées de plus de 75 ans" a notamment précisé Jérôme Salomon. "Dans le Grand Est et en Occitanie" on observe même "une tendance légèrement ascendante", a-t-il ajouté. En outre, "la pression dans les services de réanimation reste au-dessus des seuils d'alerte notamment en Auvergne-Rhône-Alpes."

La France a enregistré 11.022 nouveaux cas en 24 heures dimanche, 3.411 ce lundi. 26.365 malades sont actuellement hospitalisés, dont 3.198 en réanimation. Dès ce mardi 8 décembre, "les tests antigéniques seront intégrés" à l'ensemble des indicateurs a par ailleurs indiqué le directeur général de la Santé. "La saison hivernale sera très difficile. Les fêtes de fin d'année font craindre des contaminations importantes, donc je passe un message très clair de prévention, de prudence, un appel au bon sens et à la protection renforcée de nos aînés" a-t-il conclu.