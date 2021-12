Coronavirus : la France ouvre la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans ce mercredi

Les enfants de 5 à 11 ans, à risque ou non, vont pouvoir se faire vacciner contre le coronavirus dès ce mercredi, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran sur BFMTV. La vaccination des enfants ne sera pas obligatoire et se fera sur la base du volontariat.

L'ensemble des enfants âgés de 5 à 11 ans vont pouvoir être vaccinés contre le Covid-19 à partir de ce mercredi, a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran. "Nous ouvrons aujourd'hui la vaccination pour les enfants, c'est officiel", a-t-il dit sur BFMTV.

Le Conseil d'orientation pour la stratégie vaccinale devait communiquer ce mercredi matin son avis au gouvernement sur l'élargissement de la vaccination contre le COVID-19 à tous les enfants âgés de 5 à 11 ans, sur la base du volontariat. Olivier Véran a précisé avoir reçu l'aval des autorités scientifiques, laissant entendre que ce comité dirigé par Alain Fischer lui avait communiqué un avis favorable. L'élargissement de la vaccination à l'ensemble des enfants de cette tranche d'âge a déjà été validé par le comité consultatif national d'éthique (CCNE) vendredi dernier et par la Haute Autorité de santé (HAS) lundi.

La catégorie des 5-11 ans ouverte dans la matinée sur les plateformes de rendez-vous

La catégorie des 5-11 ans sera ouverte "dans la matinée" sur les sites de prises de rendez-vous, a précisé le ministre de l'Intérieur. La vaccination des 5-11 ans, assurée avec le vaccin Comirnaty de Pfizer et BioNTech, était déjà ouverte depuis mercredi dernier aux seuls enfants susceptibles de développer une forme grave de COVID-19 ou vivant dans l'entourage de personnes immunodéprimées ou vulnérables et non protégées par la vaccination.

La dose de rappel pas élargie aux ados

Par ailleurs, la dose de rappel n'est pas élargie aux adolescents "pour l'instant", a précisé Olivier Véran.