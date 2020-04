Coronavirus : plus de 100.000 cas en France, la diminution des entrées en réanimation se poursuit

Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a présenté ce mardi soir le bilan quotidien de l'épidémie de Covid-19 en France. Depuis le début de l'épidémie, 103.573 cas de Covid-19 ont été confirmés par tests et 71.903 personnes ont été hospitalisées.

Quelque 6.730 personnes sont à ce jour en service de réanimation, (+275 en 24 heures), dont un tiers de moins de 60 ans et 95 personnes de moins de 30 ans. "Il n'y a jamais eu autant de malades Covid hospitalisés", a expliqué Jérôme Salomon, mais la diminution du nombre d'entrées (-91) en réanimation se poursuit pour la sixième journée consécutive. Plus de 71.903 patients ont été hospitalisés depuis le début de l'épidémie et 28.605 personnes sont sorties guéries après un séjour à l'hôpital.

Le bilan est désormais de 15.729 morts depuis le 1er mars, dont 10.129 à l'hôpital et 5.600 dans les Ehpad et centres médico-sociaux. Ce bilan correspond à 762 décès supplémentaires par rapport au décompte de lundi soir, soit le plus important bilan quotidien depuis le début de l'épidémie.

Selon directeur général de la santé, la proportion de la population immunisée par le virus "est proche de 5% à 10% de la population, selon la région".