Coronavirus : la France pourrait voir le "bout du tunnel à l'automne 2021", selon Jean-François Delfraissy

La France pourrait voir le "bout du tunnel à l'automne 2021", estime le président du Conseil scientifique. Invité de RTL mercredi soir, Jean-François Delfraissy a salué le lancement de la campagne de vaccination, qui débutera dès la dernière semaine de décembre", "si les conditions sont réunies", a annoncé Jean Castex.

"Je suis très confiant envers les vaccins. Je me ferai vacciner dès que je rentrerai dans la case [correspondant] au moment où je dois me faire vacciner" a affirmé l'infectiologue chez nos confrères. "Le vaccin est (...) un espoir, et je l'assume (...). Ces vaccins anti-Covid auront des effets secondaires comme l'ensemble des vaccins. Prenons le temps de bien monter la vaccination dans les Ehpad et les unités hospitalières qui s'occupent des personnes âgées."

"Le brassage favorise les contacts et les contaminations"

"La circulation du virus va continuer à se faire" pendant le premier trimestre a-t-il toutefois prévenu appelant, une nouvelle fois, à respecter les gestes barrières et porter le masque lors des rassemblements familiaux et amicaux en fin d'année.

"Il y a l'interaction du virus avec son environnement, comme la température et l'humidité, et probablement un déconfinement qui permet, indépendamment de tel ou tel lieu, du brassage de population. Et ce brassage favorise les contacts et les contaminations", a-t-il insisté.

Interrogé sur la décision du gouvernement de maintenir fermés les théâtres et les musées, Jean-François Delfraissy a rappelé qu'il s'agissait d'une décision "du gouvernement", pas du Conseil scientifique. Mais "les données montrent un certain nombre d'éléments qui vont permettre à partir de janvier de guider des décisions politiques difficiles", a-t-il ajouté faisant référence à l'étude ComCor, de l'institut Pasteur, dont les conclusions seront rendues jeudi.