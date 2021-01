Coronavirus : la France se prépare à des mois difficiles, craignent ces spécialistes

Février, mars et même avril risquent d'être des mois encore difficiles en France sur le front de l'épidémie de coronavirus, s'accordent à dire plusieurs spécialistes. Le pays reste sur un plateau élevé et pourrait connaître le même sort que le Royaume-Uni, aux prises avec une 3e vague meurtrière.

Un an après le début de la pandémie au Covid-19 en France, le président de Samu-urgences de France, le Dr François Braun, s'inquiète ce mercredi d'une "troisième vague fatale" en mars. Selon lui, la deuxième n'a pas assez reflué et "les mauvaises habitudes du passé sont revenues".

Malgré "les mesures prises", telles que le second confinement suivi du couvre-feu 18h, le virus continue de circuler "à un niveau élevé". "On ne va pas être en capacité d'absorber de la même façon cette troisième vague que la première et a fortiori la deuxième", craint-il. La France reste en effet sur un plateau élevé de nouvelles contaminations.

Le mois de mars sera "très dur", a également prédit mercredi Karine Lacombe, cheffe de service des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine, à Paris. "L'épidémie progresse. On n'est pas pour l'instant dans une augmentation foudroyante du nombre d'infectés et de décès, mais on voit que, même si on a le sentiment d'être sur un plateau, on est plutôt sur un plateau légèrement ascendant et on craint qu'on ait dans les semaines à venir une augmentation bien plus importante", a-t-elle déclaré sur BFMTV. "Il faut rester vigilants et pouvoir réagir dès que les indicateurs se dégradent", a ajouté l'infectiologue.

"Quand les Allemands serrent les vis, ce n'est pas bon signe"

D'habitude plutôt modéré et optimiste, l'infectiologue et ancien-chef de service des maladies infectieuses à la Piétié-Salpêtrière, François Bricaire reconnaît "que nous sommes dans une phase où l'épidémie est très active. Il faut être vigilant. L'arrivée des nouveaux variants, notamment le britannique, est un risque d'une plus grande transmissibilité. Donc une troisième vague est tout à fait possible. Plus le temps avance, et plus nous avons des arguments pour dire que cela peut arriver". Mais il estime ne pas avoir suffisamment d'éléments en sa possession pour s'avancer sur une date.

"Il faut regarder ce que font les pays voisins, et quand je regarde les Allemands qui serrent les vis, je me dis que ce n'est pas bon signe" explique l'infectiologue. François Bricaire insiste sur la nécessité de continuer "plus que jamais" à appliquer les gestes barrières et sur l'importance de la vaccination.

Néanmoins, il se montre plus réservé quant à la probabilité d'un troisième confinement. "Il faut regarder les conséquences que cela engendre. Tout est une question de bénéfices / risques. Le couvre-feu semble montrer des preuves d'efficacité et il faut aussi tenir compte des conséquences sociales et mentales du confinement. Si ces conséquences sont supérieures aux bénéfices, il faut en tirer des conclusions. Nous devons lutter contre le phénomène mais aussi continuer à vivre".

Les variants inquiètent

Ce plateau de contaminations couplé à l'émergence de nouvelles souches plus contagieuses du virus inquiète également les autorités. "Nous avons toutes les raisons de penser" que le variant britannique "est sensible au vaccin ce qui est une bonne nouvelle", a précisé le ministre de la Santé Olivier Véran lors du dernier point presse hebdomadaire.

"Chaque jour il y aurait entre 200 et 300 contaminations nouvelles à ce variant en France", a-t-il détaillé. À ce stade, nous savons qu'il "est plus contagieux que le virus qui circule classiquement en France, de l’ordre de 30 à 70%, nous disent les scientifiques. Il est potentiellement plus contagieux chez les enfants. En revanche, il ne donne pas plus de formes graves que le variant qui circule traditionnellement en France", a ajouté Olivier Véran. En Angleterre, en décembre, une personne sur huit avait été contaminée par le coronavirus.

Une troisième vague du virus, la plus meurtrière, déferle actuellement sur le Royaume-Uni. Ce pays déplore la mort de 91.470 personnes testées positives au Covid-19, selon un bilan officiel, le pire en Europe, publié ce mardi.

Le deuxième variant, 500-1, originaire d'Afrique du Sud est également "plus contagieux que celui qui circule en France", a commenté le ministre de la Santé. "Mais nous n'avons pas de raison de penser qu'il provoque davantage de formes graves. Il n'y a que quelques cas de ce variant qui ont été détectés en France."

Si les fêtes de fin d'année n'ont pas provoqué de flambée de l'épidémie, la situation reste "fragile", a indiqué le Premier ministre Jean Castex jeudi 14 janvier. La France va encore connaître "trois mois difficiles à venir", estimait il y a quelques jours le président du Conseil scientifique. Mais "les choses iront mieux au printemps et devraient s'améliorer à la fin de l'été", "on pourrait sortir en grande partie de cette crise autour de septembre 2021", affirme Jean-François Delfraissy.