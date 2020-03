Coronavirus : la France va faire plus de tests et ils devraient être plus rapides

Face à la propagation de l'épidémie et aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé, la France va multiplier ses tests quotidiens. De 9.000 environ aujourd'hui, elle passera début avril à 29.000 promet le ministre de la Santé. Et la stratégie de test devrait évoluer.