Coronavirus : la fréquentation en chute libre chez les généralistes de Nouvelle-Aquitaine

Selon l'Union Régionale des Professionnels de Santé de Nouvelle-Aquitaine, la fréquentation des cabinets médicaux a chuté de 40 à 50% depuis le début du confinement. Une méfiance injustifiée et qui peut avoir de graves conséquences assurent les praticiens.

Comme beaucoup de médecins généralistes de la région, le Docteur Jean-Luc Delabant, installé à Bordeaux, a vu ses patients déserter du jour au lendemain son cabinet. Dès l'annonce du confinement, les prises de rendez-vous et les appels ont chuté, alors que les infections et autres pathologies chroniques, elles, sont toujours là. "Les gens ont peur de venir, c'est très net" assure le médecin bordelais.

La peur d'être contaminé dans la salle d'attente

Pour expliquer cette chute de fréquentation, les généralistes avancent deux hypothèses : en premier lieu la peur de déranger son médecin, que beaucoup de patients supposent débordé. "Ils se disent qu'ils ne vont pas venir pour de la bobologie ou le suivi d'examens qui étaient en cours" explique Jean Luc Delabant. "Or, il ne faut pas négliger ces pathologies qui peuvent pour certaines finir par dégénérer." L'autre explication, c'est la peur d'être contaminé dans la salle d'attente par d'éventuels malades atteints du Covid-19. "Une crainte injustifiée" assure le médecin, "car aujourd'hui, nous avons mis en place dans tous les cabinets de la région, des consultations différenciées pour les suspicions de Covid et les autres, afin que les patients ne se croisent pas. Par ailleurs, nous pratiquons dès que c'est possible des téléconsultations."

Des téléconsultations généralisées

Enfin pour les cas nécessitant un examen physique du patients, le médecin donne alors rendez vous à son cabinet à son patient, en mettant en place des créneaux horaires larges permettant aux patients de ne pas se croiser.

Enfin pour les cas nécessitant un examen physique du patient, le médecin donne un rendez vous à son cabinet, en mettant en place des créneaux horaires larges permettant aux patients de ne pas se croiser. "Une seule différence de taille par rapport à avant la crise", précise le Docteur Delabant, "ne vous présentez spontanément pas au cabinet de votre médecin sans lui avoir téléphoné auparavant."