Coronavirus : la frontière franco-allemande partiellement fermée à partir de lundi

Pour tenter de freiner la propagation de coronavirus, l'Allemagne et la France mettent en place à leur frontière commune des contrôles renforcés à partir de lundi. Les travailleurs frontaliers et les transports de marchandise sont autorisés à passer.

En pleine épidémie de coronavirus, les autorités allemandes avaient surpris tout le monde en instaurant des contrôles tout le long de la frontière avec la France jeudi dernier. La mesure se renforce à partir du lundi 16 mars, annoncent l'Allemagne et la France. L'Allemagne va mettre en place des contrôles très renforcés dès 8h du matin et parle de "fermeture partielle" de sa frontière avec la France : seuls les travailleurs transfrontaliers et les transports de marchandises seront autorisés à passer, a indiqué à l'AFP une source gouvernementale à Berlin, confirmant des informations du quotidien Bild.

"Les franchissements de la frontière limités, dans les deux sens, au strict nécessaire"

De son côté, la France se refuse à parler de fermeture de frontière, et préfère le terme de "contrôles renforcés", là encore en laissant passer les salariés transfrontaliers et le transport de marchandise. Ces contrôles "ont pour objectif de limiter les échanges non-nécessaires entre nos deux pays", fait savoir le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner dans un communiqué dimanche.

Depuis la semaine dernière, les Alsaciens sont nombreux à se presser dans les magasins allemands et à en vider les rayons. Le ministre de l'Intérieur du Bade-Wurtemberg, Thomas Strobl, avait déjà réclamé la fermeture de la frontière avec la France. L'Allemagne met également en place des contrôles très renforcés à ses frontières avec la Suisse et l'Autriche.