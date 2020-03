Coronavirus : la garde des enfants de soignants se met en place dans le Territoire de Belfort

Quels sont les établissement scolaires qui peuvent accueillir les enfants des soignants mobilisés contre l'épidémie de coronavirus ? La Préfecture du Territoire de Beflort précise ce mardi les modalités de fonctionnement de ce service de garde et dresse la liste des écoles ouvertes.

Lieux de prise en charge des enfants de 0 à 3 ans

Crèche de l’Hôpital Nord Franche-Comté qui accueille uniquement les enfants des personnels hospitaliers selon les conditions d’accueil fixés par l’Hôpital Nord Franche Comté. Adresse : 100 route de Moval, 90.400 Trévenans 03 84 98 20 20.

Multi-accueil les Papy'llons Giromagny . Adresse : 9 rue du Rosemont 90.200 Giromagny 03 84 29 09 93

Crèche Fréry Belfort. Adresse : 10 rue du Dr Frery 90.000 Belfort 03 84 54 27 74

Multi-accueil de Delle. Adresse : rue du Jura 90.100 Delle 03 84 56 33 63.

Les micro-crèches et les maisons d’assistants maternels peuvent accueillir au maximum 10 enfants.

Lieux de prise en charge des enfants de 3 à 16 ans

Dès le jeudi 19 mars, les enfants des parents soignants seront accueillis dans les 7 établissements scolaires suivants :

Ecole élémentaire Victor Hugo Belfort. Adresse : 3 rue François Géant, 90.000 Belfort 03 84 28 07 16 ecole.victor-hugo.belfort@ac-besancon.fr

Ecole élémentaire Louis Aragon Belfort. Adresse : rue Louis Aragon, 90.000 Belfort, 03 84 21 73 13 ecole.louis-aragon.belfort@ac-besancon.fr

Ecole élémentaire Joseph Lhomme Giromagny. Adresse :2 rue Joseph Lhomme, 90.200 Giromagny 03 84 29 30 20 ecole.lhomme.giromagny@ac-besancon.fr

Ecole primaire Etueffont. Adresse : 1 rue de Rougemont, 90.170 Etueffont, 09 78 18 22 14 ecole.etueffont@ac-besancon.fr

Ecole primaire Centre A Beaucourt. Adresse : Place Roger Salengro, 90.500 Beaucourt 03 84 56 90 76 ecole.centre-a.beaucourt@ac-besancon.fr

Ecole primaire Louise Michel Delle. Adresse : 53, faubourg d'Alsace, 90.100 Delle 03 84 36 19 85 maternelle.louise-michel.delle@ac-besancon.fr

Collège Mozart Danjoutin. Adresse : 12 rue Mozart, 90.400 Danjoutin 03 84 28 50 23 ce.0900237U@ac-besancon.fr

Pas plus de 8 à 10 élèves par classe

La restauration scolaire y sera assurée normalement. L’accueil périscolaire des écoliers sera organisé selon les horaires habituels. Les groupes d’élèves ne devront pas dépasser 8 à 10 élèves par classe. "Les parents concernés sont invités, dans la mesure du possible, à informer les directeurs de ces écoles et le principal du collège Mozart de Danjoutin de manière à ce que cet accueil soit le mieux préparé possible", précise la Préfecture.

"Les assistants maternels ne sont pas concernés par l’interdiction et continuent d’exercer normalement leur activité d’accueil des enfants. Les assistants maternels exerçant à domicile, salariés de particuliers employeurs ou de crèches familiales, sont autorisés à accueillir jusqu’à 6 enfants de moins de trois ans à partir depuis ce lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre", rappellent encore les autorités.

Qui peut bénéficier de ce service de garde ?

Ce service de garde des enfants de 0 à 16 ans est mis en place "pour que les personnels qui sont indispensables à la gestion de la crise sanitaire puissent faire garder leurs enfants et continuer d’aller au travail pour vous protéger et vous soigner", indique la Préfecture.

Seuls les professionnels suivants peuvent en bénéficier. Il suffit que l’un des deux parents relève de l’un de ces catégories. Il devra justifier par la présentation d’une carte professionnelle ou d’un bulletin de paye avec mention de l'établissement employeur.

Tous les personnels des établissements de santé (établissements publics et privés : hôpitaux, cliniques, SSR (soins de suite et de réadaptation), centres de santé)

Professionnels de santé libéraux : médecins, sages-femmes, infirmières, ambulanciers, pharmaciens, biologistes, aides-soignants, auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées

Tous les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux suivants : EHPAD et EHPA USLD (personnes âgées), établissements pour personnes handicapées, services d'aide à domicile, services de soins infirmiers à domicile, lits d'accueil médicalisés et lits halte soins santé, nouveaux centres d'hébergement pour sans-abris malades du coronavirus, établissements d'accueil du jeune enfant et maisons d'assistants maternels maintenus ouverts

EHPAD et EHPA USLD (personnes âgées), établissements pour personnes handicapées, services d’aide à domicile, services de soins infirmiers à domicile, lits d’accueil médicalisés et lits halte soins santé, nouveaux centres d’hébergement pour sans-abris malades du coronavirus, établissements d’accueil du jeune enfant et maisons d’assistants maternels maintenus ouverts Les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé et des préfectures.