Coronavirus : la gendarmerie contrôle le port du masque dans les cars scolaires en Charente

C'est à la demande des entreprises de transport scolaire que les gendarmes multiplient en ce moment les contrôles du port des masques dans les cars scolaires. Les chauffeurs se plaignent souvent que les jeunes qu'ils transportent ne portent pas ou portent mal les masques dans les bus. Ils les mettent pour entrer et sortir des bus, mais ils les enlèvent pendant le trajet. Les chauffeurs font la police, et ça se termine parfois par des insultes. La semaine dernière du côté de Ruffec et mardi à Chasseneuil sur Bonnieure, les gendarmes charentais sont venus sensibiliser les jeunes dans les bus, et ils leur ont précisé que le non-port du masque dans les cars scolaires est passible dune amende de 135 euros.

A l'entrée dans le car scolaire, tout le monde porte le masque © Radio France - Pierre MARSAT