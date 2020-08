Coronavirus : la Gironde en rouge, quelles conséquences ?

Le gouvernement a placé 19 nouveaux départements en zone rouge en plus de Paris et des Bouches-du-Rhône, annonce ce jeudi du Premier ministre Jean Castex. La Gironde fait partie de cette liste comme le précisait hier le directeur département de l'ARS à France Bleu Gironde.

Face à l'épidémie du coronavirus qui "progresse", le gouvernement a placé 19 nouveaux départements en zone rouge, connaissant une circulation active du virus, a déclaré jeudi le Premier ministre Jean Castex qui veut "tout faire" pour éviter un "reconfinement généralisé". 21 départements sont désormais concernés, dont la Gironde.

La Gironde fait partie depuis mercredi des départements où le virus circule activement confirme Olivier Serre, le directeur de l'Agence régionale de Santé en Gironde Copier

Pas plus de 5.000 personnes dans les stades

Première conséquences sur les manifestations sportives : l'UBB, contre Brive le 12 septembre et les Girondins, contre Lyon le 11 septembre ne pourront pas demander de dérogation pour élargir la jauge du nombre de spectateurs du stade. "Il ne sera plus possible à l’autorité préfectorale de déroger" à la jauge maximale de 5 000 personnes "dans les départements rouges, c’est-à-dire où il y a une forte circulation virale", a annoncé le Premier ministre.

Pouvoirs des préfets élargis

Les préfets pourront décider d'étendre l'obligation de porter un masque, comme c'est envisagé à Bordeaux. La fermeture des bars et des restaurants à 23 heures est également une possibilité, comme cela a été imposé à Marseille.