Coronavirus : la Grande Mosquée de Saint-Étienne suspend la grande prière du vendredi

"Vu qu'on reçoit plus de mille personnes pour l'office de la grande prière du vendredi, on a pris la décision de fermer pendant cet office jusqu'à nouvel ordre, explique Youssef Afif le directeur des affaires culturelles de la mosquée Mohammed VI. On a même mis deux grandes bâches vers la mosquée pour faire comprendre ça et anticiper avant vendredi pour qu'il n'y ait pas foule, pour éviter qu'il y ait des rassemblements devant la mosquée.

On a trouvé que la décision la plus sage était d'annuler l'office. C'est un petit peu triste parce que cela n'a jamais été le cas. Mais cela n'a jamais été le cas partout en Europe ou même en France qu'on arrive à ce stade-là. Et nous on fait partie de ce tissus sociétal et on a peur pour nos concitoyens et pour notre pays. Alors on prend nos responsabilités en ce sens".