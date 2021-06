Coronavirus : la hausse de la circulation du Covid-19 dans le Sud-Ouest préoccupe le gouvernement

Alors que la situation sanitaire s'améliore au global, la circulation du Covid-19 est repartie à la hausse en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. Ces signaux inquiètent le gouvernement qui appelle à ne pas baisser la garde.

Globalement, la circulation du Covid-19 continue de décroître en France mais le Sud-Ouest de la France est concerné par une reprise de l'épidémie qui préoccupe les autorités. En particulier dans les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine a déclaré ce mercredi Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. "Si le niveau global de la circulation du virus est comparable à celui du début de l'automne dernier, des signaux d'alerte se font jour dans certains territoires", a-t-il déclaré à l'issue du Conseil des ministres.

"En Nouvelle-Aquitaine, nous constatons des hausses parfois sensibles de la circulation du virus", avec un taux de reproduction qui "est repassé au-dessus de 1, ce qui signifie que l'épidémie gagne de nouveau du terrain", selon lui. Il a souligné que "cette évolution défavorable est particulièrement marquée dans les Pyrénées-Atlantiques, où l'incidence a progressé de près de 80% sur une semaine", et "dans une moindre mesure en Charente-Maritime, dans le Lot-et-Garonne, en Charente, dans les Landes et en Gironde".

"C'est un signal d'alerte"

"C'est un signal d'alerte", a souligné le porte-parole, appelant à ne "pas baisser la garde", tout en précisant que le niveau de circulation du virus restait "modéré". En France, le nombre de malades dans les services de réanimation est passé sous la barre des 3.000 dimanche, pour la première fois depuis fin janvier.

Barre symbolique des 50% d'adultes vaccinés

Sur la vaccination, ouverte depuis lundi à l'ensemble de la population adulte, Gabriel Attal a qualifié d'"exploit inédit" et de "victoire importante sur l'épidémie" le fait que soit franchie ce mercredi "la barre symbolique des 50% d'adultes ayant reçu une première injection".

Un total de 26,176 millions de personnes ont reçu au moins une première dose (soit 39,1% de la population totale et 49,8% de la population adulte), selon des chiffres donnés mardi par le ministère de la Santé. "La semaine dernière, nous avons frôlé les 700.000 injections sur une journée et battu deux fois le record du nombre d'injections en 24 heures", a salué le porte-parole, en remerciant notamment "les professionnels de santé et les élus locaux".

Gabriel Attal a cependant appelé à la "vigilance" les personnes ayant reçu une première dose, qui "n'offre pas une protection vaccinale complète".