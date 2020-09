Coronavirus : la hausse des contaminations chez les étudiants provoque l'inquiétude des pouvoirs publics

La rentrée étudiante était redoutée et continue de provoquer l'inquiétude des pouvoirs publics et des autorités sanitaires. Ce dimanche, la ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal, en a appelé dans un communiqué à "la responsabilité de chacun", alors que de plus en plus de foyers de contaminations sont détectés ces derniers jours chez les étudiants.

"Alors même que certains établissements de l'enseignement supérieur n'ont pas encore fait leur rentrée, déjà plus d'une dizaine d'entre eux sont confrontés à une circulation très active du virus en leur sein, les amenant à suspendre momentanément les cours en présentiel", s'inquiète la ministre dans son communiqué.

Des clusters dans les universités d'Amiens, Reims, Rennes ou encore Strasbourg

Ces derniers jours, le nombre de foyers de contamination chez les étudiants a fortement grimpé. À l'université Rennes 1, 47 cas de coronavirus ont été détectés ce week-end par l'Agence régionale de santé d'Ille-et-Vilaine, obligeant tous les étudiants de deuxième et troisième année à rester chez eux pendant une semaine.

Ce lundi, l'Agence régionale de santé et la préfecture du Bas-Rhin ont annoncé 45 cas de contamination sur le campus d'Illkirch, dans la banlieue de Strasbourg. D'autres exemples, comme aux Arts et Métiers et à Sciences Po de Reims ou encore à la faculté de médecine d'Amiens, viennent s'ajouter à la longue liste des établissements universitaires touchés par le virus ces derniers jours.

"Les dernières données confirment que la multiplication de nouvelles contaminations est majoritairement liée à des rassemblements privés, comme les soirées étudiantes ou les privatisations de bars, associés à un relâchement des consignes sanitaires, notamment des gestes barrières", regrette la ministre de l'enseignement supérieur. Ce mercredi, l'université de Lille appelait les étudiants à fuir les soirées étudiantes.

Pour éviter la constitution de nouveaux clusters, qui rendrait la rentrée étudiante de plus en plus ingérable, les préfectures de Gironde et des Bouches-du-Rhône ont exigé ce lundi une interdictions des soirées étudiantes. La préfecture de Gironde rend également obligatoire le port du masque à l'intérieur des campus universitaires. Dans la Vienne, la faculté de médecine interdit elle aussi les rassemblements festifs étudiants.