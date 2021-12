Coronavirus : La hausse des hospitalisations se poursuit dans le Gard

Le virus du Covid continue de circuler très fortement dans la région. Le taux d'incidence dans le Gard est désormais de 487 cas pour 100 000 habitants.

146 patients sont hospitalisés (+21 ) dont 38 (+5) en réanimation. Le chiffre est stable en Lozère avec 14 hospitalisations et deux personnes en réanimation. Selon l'ARS, les malades hospitalisés pour une forme grave sont pour la plupart non vaccinés et plus jeunes (35 et 60 ans) que lors des vagues précédentes.