Coronavirus : la Haute autorité de santé favorable à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans

La Haute autorité de santé donne ce lundi 20 décembre 2021 son feu vert à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, sans comorbidités. Dans un communiqué, l'autorité sanitaire ne se dit en revanche pas favorable à une vaccination obligatoire des enfants et ne souhaite pas que "cela conditionne l'obtention d'un pass sanitaire". "Cette vaccination peut être réalisée dès la mise à disposition de la formulation pédiatrique du vaccin" élaboré par Pfizer.

Pour l'instant, la vaccination contre le coronavirus est ouverte aux enfants à risque de faire une forme grave, c'est-à-dire celles et ceux qui souffrent de comorbidités. Le gouvernement s'est dit plusieurs fois favorable à l'élargissement de cette vaccination à tous les enfants qui le souhaitent, mais l'exécutif attendait l'avis de la Haute autorité de Santé et du Comité d'orientation pour la stratégie vaccinale.

La HAS craint une "augmentation des cas de formes sévères chez les enfants"

La Haute autorité de santé annonce donc ce lundi qu'elle est favorable à la vaccination de tous les enfants. Pour l'autorité sanitaire, si "les formes sévères de Covid-19 affectent rarement les enfants", lorsque "c'est le cas, près de 80% d'entre elles sont retrouvées chez des enfants sans comorbidités". Elle justifie également son choix par "l'arrivée du variant Omicron, plus contagieux que le variant Delta". Dans ce contexte, "on peut s'attendre à une augmentation des cas de formes sévères chez les enfants", craint l'autorité sanitaire. La Haute autorité de santé précise que pour rendre son avis, elle a "notamment pris en compte l’analyse des études cliniques fournies par le laboratoire Pfizer, les données de pharmacovigilance internationales disponibles à date, les modélisations mathématiques sur l’impact de la vaccination des enfants sur l’épidémie, les positions des différentes parties-prenantes auditionnées (associations d’usagers et de parents d’élèves, professionnels de santé, Education nationale…) ainsi que l’avis du Comité consultatif national d’éthique".

La HAS se veut rassurante sur le vaccin élaboré spécifiquement pour les enfants par le laboratoire Pfizer, celui-ci "présente une très bonne efficacité contre les variants majoritaires circulant actuellement et sa capacité à prévenir les formes sévères est excellente". Elle estime que "le rapport bénéfices/risques de la vaccination des enfants en bonne santé sur le plan individuel est favorable, en particulier dans le contexte actuel d’augmentation de l’incidence de la maladie en France". Le 11 décembre, le taux d'incidence chez les 6-10 ans s'élevait à 1.080 cas pour 100.000 habitants, selon Covid Tracker.

Les modalités de vaccination proposées par la HAS

Dans son communiqué, la Haute autorité de santé précise les modalités de vaccination dont elle est favorable. Elle souhaite ainsi que cela se fasse dans le cadre d'une "décision médicale partagée, sans la rendre exigible ni obligatoire". Si un enfant a déjà eu le Covid-19, il n'aura qu'une seule injection à faire, pour les autres, il faudrait espacer les deux doses de 21 jours.