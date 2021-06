Coronavirus : la Haute autorité de santé préconise une ouverture de la vaccination aux adolescents par étapes

Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé, mercredi, l'ouverture de la vaccination à tous les 12-18 ans à partir du 15 juin, la Haute autorité de santé recommande, dans son avis publié ce jeudi, de vacciner les ados en plusieurs étapes, en commençant par les plus vulnérables et leur entourage.

Une vaccination des ados par étapes, en commençant par les plus fragiles face au coronavirus et leur entourage. Voilà ce que préconise la Haute autorité de santé, la HAS, dans son avis rendu au gouvernement mercredi et publié ce jeudi, alors qu'Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture de la vaccination à tous les 12-18 ans à partir du 15 juin.

Pour la HAS, il existe bien "un bénéfice individuel direct et indirect" ainsi qu'"un bénéfice collectif de la vaccination des adolescents contre le Covid".

Priorité aux plus fragiles et aux adultes

Mais si elle recommande d'"ouvrir très rapidement" la vaccination aux 12-15 ans avec des fragilités ou vivant dans l'entourage de personnes vulnérables, elle préconise d'attendre que la vaccination des adultes soit "suffisamment avancée" avant de la généraliser à cette tranche d'âge.

L'avis de la HAS porte sur l'utilisation du vaccin Pfizer, qui est le premier à avoir reçu, vendredi dernier, le feu vert pour être utilisé dans l'Union européenne chez les 12-15 ans. Il bénéficiait déjà d'une autorisation de mise sur le marché à partir de 16 ans, mais jusqu'ici, les 16-17 ans ne pouvaient se faire vacciner en France que dans certains cas particuliers (maladies les exposant à un risque élevé de faire une forme grave de Covid ou adolescents vivant dans l'entourage d'une personne immunodéprimée).

Pour l'instant, 50,6% des plus de 18 ans ont reçu une première dose de vaccin, parmi lesquels 21,8% ont reçu deux injections.